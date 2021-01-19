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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2021 г.Компания Halliburton сообщила о росте прибыли
сегодня 18:07

Компания Halliburton сообщила о росте прибыли

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о росте чистой прибыли по результатам за IV квартал текущего года до 0.27 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 1.88 долл на акцию годом ранее.

Доходы Halliburton сократились до 3.237 млрд долл по сравнению с 5.191 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.15 долл на акцию и доходы в размере 3.213 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2%.

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