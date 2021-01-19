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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2021 г.Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sac...
сегодня 16:12

Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs выросли

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 4.51 млрд долл или 12.08 долл на акцию по сравнению с 1.72 млрд долл или 4.69 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка выросла на 17.9% и составила 11.74 млрд долл по сравнению с аналогичным период годом ранее. и 9.38 млрд долл согласно прогнозам аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 7.45 долл на акцию и выручку в размере 9.99 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 2%.

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