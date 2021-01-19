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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:06 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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