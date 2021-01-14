Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 5.27 млн

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 января, выросло на 181 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 965 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 785 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 784 тыс., пересмотрено с 787 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 18.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 834.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 января, увеличилось на 199 тыс. и составило 5.27 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 59.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 5.216 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 декабря, сократилось на 744.5 тыс. и составило 18.41 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.18 млн человек.