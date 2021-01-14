Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в декабре выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.7%.

По сравнению с декабрём 2019 года цены на импорт снизились на 0.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 1.1% после повышения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с декабрём 2019 года цены на экспорт выросли на 0.2%.