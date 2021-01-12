Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 января

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за декабрь;

03:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за декабрь;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США.