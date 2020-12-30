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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.1 млн барр.

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 25 декабря, сократился на 6.1 млн барр. и составил 493.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.2 млн барр. и составили 236.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.1 млн барр. и составили 152.0 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились составили 638.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing не изменились и составили 58.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.72 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.88 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.13 млн барр.

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