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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2020 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:06

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре снизился на 2.6%

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре снизился на 2.6% по сравнению с октябрьским значением, опустившись до 125.7.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

По сравнению ноябрём 2019 года индекс вырос на 16.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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