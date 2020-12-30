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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 декабря

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за декабрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за ноябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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