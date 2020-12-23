Курс доллара 75.4571   Курс евро 91.9822  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:38

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.6 млн барр.

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 18 декабря, сократился на 0.6 млн барр. и составил 499.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.1 млн барр. и составили 237.8 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.3 млн барр. и составили 148.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились составили 638.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing не изменились и составили 58.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.224 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.03 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.341 млн барр.

Другие новости

вчера
19:05
Российский рынок акций вырос второй день подряд по основным индексам
вчера
19:00
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД СОСТАВИЛА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 4,7% - РОССТАТ
вчера
18:54
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВЫРОС ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД, ЗАВЕРШИВ СРЕДУ РОСТОМ НА 0,48% ПО ИНДЕКСУ МОСБИРЖИ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
18:40
РФПИ ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ МИНЗДРАВА РФ ПРЕКРАТИТЬ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ СПУТНИК V В СВЯЗИ С ЕЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ – ГЛАВА ФОНДА
вчера
18:38
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.6 млн барр.
вчера
18:32
ДОБЫЧА НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 18 ДЕКАБРЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ, ОСТАВШИСЬ НА УРОВНЕ В 11 МЛН БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ - МИНЭНЕРГО СТРАНЫ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 декабря
вчера
18:18
Британия и ЕС достигли договоренности по торговой сделке - ТВ
вчера
18:12
Продажи новых домов в США в ноябре сократились на 11% (расширенное сообщение)
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»