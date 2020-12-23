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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2020 г.Продажи новых домов в США в ноябре сократились ...
вчера 18:12

Продажи новых домов в США в ноябре сократились на 11% (расширенное сообщение)

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре сократились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 841 тыс. домов в годовом исчислении.

В октябре продажи новых домов составили 945 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 999 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 994 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2019 года продажи новых домов выросли на 20.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 59 тыс. новых домов против 76 тыс. в октябре и 77 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (22 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (8 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 335.3 тыс. долл против 337.5 тыс. в октябре и 340.5 тыс. в сентябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 390.1 тыс. долл против 383.3 тыс. в октябре и 404.1 тыс. в сентябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 286 тыс. единиц против 281 тыс. в октябре и 283 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.1 месяца против 3.6 в октябре и 3.5 в сентябре.

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