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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2020 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:07

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в меньшую сторону

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (81.4) и составил 80.7.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 81.0.

В ноябре значение индекса составило 76.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в декабре составил 2.5% против 2.8% месяцем ранее.

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