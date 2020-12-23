Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.6%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.8% (пересмотрено с +1.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В октябре показатель вырос на 1.9% (пересмотрено с +1.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после его роста на 1.6% в октябре (пересмотрено с +0.8%).