Личные доходы американских потребителей в ноябре сократились на 1.1%, потребительские расходы снизились на 0.4%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре сократились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в октябре (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали сокращение ноябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились на 1.2%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре уменьшились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в ноябре на 0.2%.

Норма сбережений в ноябре составила 12.9% в сравнении с 7.6% в начале текущего года.