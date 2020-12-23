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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2020 г.Личные доходы американских потребителей в ноябр...
вчера 16:35

Личные доходы американских потребителей в ноябре сократились на 1.1%, потребительские расходы снизились на 0.4%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре сократились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в октябре (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали сокращение ноябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились на 1.2%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре уменьшились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в ноябре на 0.2%.

Норма сбережений в ноябре составила 12.9% в сравнении с 7.6% в начале текущего года.

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