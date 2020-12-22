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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мскИндекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;

16:30 мск: ВВП Канады за октябрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за ноябрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за ноябрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за ноябрь;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за октябрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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