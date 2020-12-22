Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре сократились на 2.5% (расширенное сообщение)

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре сократились на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.69 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 6.70 млн домов.

По сравнению с ноябрём 2019 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 25.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в ноябре составила 310.8 тыс. долл, повысившись на 14.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.28 млн доступных покупателям домов, сократившись на 9.9% по сравнению с октябрём и снизившись на 22% по сравнению с ноябрём 2019 года. В данный момент потребовалось бы 2.3 месяца (исторический минимум) для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.5 в октябре и 3.7 в ноябре 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в ноябре, как и в октябре, в среднем составил 21 день (исторический минимум) в сравнении с 38 годом ранее. При этом 73% проданных в ноябре 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.