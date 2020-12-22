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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2020 г.Индекс потребительского доверия в США в декабре...
вчера 18:08

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 88.6 пункта против 92.9 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 97.1 в сравнении с первоначально объявленным ноябрьским значением 96.1.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре снизился до 90.3 против 105.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 87.5 против 84.3 в ноябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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