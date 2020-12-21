Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за ноябрь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, предварительно;
12:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;
12:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за III квартал;
12:30 мск: ВВП Великобритании за III квартал, финал;
16:30 мск: ВВП США за III квартал, финал;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за декабрь;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.