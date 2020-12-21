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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;

12:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за III квартал;

12:30 мск: ВВП Великобритании за III квартал, финал;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.

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