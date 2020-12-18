Курс доллара 72.9781   Курс евро 89.2887  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2020 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 18:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.6%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в октябре (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

сегодня
18:56
МИШУСТИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗ 132 ВИДОВ ГОСКОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ ПОД "РЕГУЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ" - ДОКУМЕНТ
сегодня
18:39
Активы за январь-октябрь выросли у 62% российских банков - исследование
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 21 декабря
сегодня
18:14
Цена нефти Brent превысила $52 впервые с 5 марта
сегодня
18:04
Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.6%
сегодня
17:57
В комиссии кабмина поддержали проект о наказании для "черных" коллекторов
сегодня
17:10
МИНФИН ПЕРЕЧИСЛИЛ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ 73,6 МЛРД РУБ ДЛЯ "НОВОГОДНИХ" ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 8 ЛЕТ - МИНИСТЕРСТВО
сегодня
16:50
Большая часть новых частных инвесторов на фондовом рынке РФ – состоятельные граждане - ЦБ
сегодня
16:36
Дефицит платёжного баланса США в III квартале 2020 года расширился на 10.6%
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»