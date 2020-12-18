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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2020 г.Дефицит платёжного баланса США в III квартале 2...
сегодня 16:36

Дефицит платёжного баланса США в III квартале 2020 года расширился на 10.6%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2020 года расширился на 10.6% до 178.5 млрд долл в сравнении с дефицитом в 161.4 млрд долл во II квартале (пересмотрено с (-170.5) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 190.0 млрд долл.

В III квартале дефицит платёжного баланса США составил 3.4% ВВП в сравнении с 3.3% во II квартале (пересмотрено с 3.5%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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