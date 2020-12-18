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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2020 г.Банк России сохранил "голубиный" настрой, несмо...
сегодня 14:14

Банк России сохранил "голубиный" настрой, несмотря на рост инфляции

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

В сопроводительном заявлении ЦБ говорится, что с учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Регулятор сообщил, что планирует проводить мягкую денежно-кредитную политику и в следующем году.

В своем заявлении регулятор заявил, что инфляция складывается выше его прогноза. В ноябре годовая инфляция увеличилась до 4.4% против 4.0% в октябре и на 14 декабря составила 4.7%. Как ожидается, по итогам 2020 года инфляция составит 4.6-4.9%.

ЦБ отметил, что разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. Повышение инфляционных ожиданий населения преимущественно связано с ростом цен на отдельные товары повседневного спроса и курсовой волатильностью. Ценовые ожидания предприятий ранее увеличились и остаются на повышенном уровне, формируясь под влиянием роста издержек на фоне намечающегося дефицита рабочей силы по ряду специальностей и дополнительных затрат на соблюдение противоэпидемических норм.

Вместе с тем негативное влияние пандемии коронавируса на экономическую активность в настоящее время оказалось менее значимым, чем во II квартале, а ситуация на внешних рынках улучшилась. Регулятор ожидает, что со временем влияние разовых проинфляционных факторов на динамику цен будет ослабевать. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики в 2021 году годовая инфляция составит 3.5-4.0% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В заявлении говорится, что денежно-кредитные условия в целом существенно не изменились с момента предыдущего заседания Совета директоров. Кредитные и депозитные ставки преимущественно стабилизировались, продолжилось расширение кредитования в том числе благодаря реализации льготных программ правительства и регуляторным послаблениям. Изменение доходностей ОФЗ на разные сроки было неравномерным. Некоторое снижение доходности наблюдалось в сегменте среднесрочных ОФЗ на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках.

Оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале. Согласно прогнозу регулятора, по итогам 2020 года снижение ВВП РФ составит около 4%. Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года по мере нормализации ситуации с заболеваемостью.

Регулятор предупредил о сохраняющейся неопределённости относительно долгосрочных структурных последствий пандемии COVID-19 для российской и мировой экономики. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий. В то же время на среднесрочную динамику инфляции могут повлиять значимое отклонение российской экономики от потенциала и бюджетная политика, включая фактор завершения антикризисных мер Правительства и Банка России в соответствии с заявленными сроками.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

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