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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2020 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:15

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Онего"

Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО Банк "Онего" (г. Петрозаводск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 22 декабря 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк".

АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО Банк "Онего" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через АО "Россельхозбанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 21 декабря 2020 года на сайте агентства в сети Интернет и 23 декабря 2020 года в газете "АиФ. Карелия".

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