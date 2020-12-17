Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 декабря

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за ноябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за ноябрь;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;
03:01 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:01 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;
15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь.