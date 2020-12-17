Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 декабря

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за ноябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за ноябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

03:01 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:01 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь.