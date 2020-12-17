Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 5.5 млн

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 декабря, выросло на 23 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 885 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 820 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 862 тыс., пересмотрено с 853 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 34.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 812.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 декабря, сократилось на 273 тыс. и составило 5.508 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 215.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 5.73 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 ноября, увеличилось на 1.6 млн и составило 20.65 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.78 млн человек.