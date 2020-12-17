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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:43

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 6.2%

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в ноябре выросло на 6.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1639 тыс. в годовом выражении против 1544 тыс. в октябре (пересмотрено с 1545 тыс.)

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1550 тыс.

По сравнению с ноябрём 2019 года число выданных разрешений выросло на 8.5%.

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