Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 16 декабря 2020 года.

Федеральная резервная система готова использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению своих целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности.

Пандемия COVID-19 влечет за собой огромные социальные и экономические трудности в США и во всем мире. Экономическая активность и занятость продолжили восстанавливаться, но остаются значительно ниже уровней начала года. Ослабленный спрос и произошедшее ранее снижение цен на нефть сдерживали инфляцию потребительских цен. В целом финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры монетарной политики, принятые с целью поддержки экономики и кредитных потоков, направляемых американским домохозяйствам и бизнесу.

Траектория экономики в значительной степени будет зависеть от поведения вируса. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжит оказывать существенное влияние на экономическую активность, сферу занятости и инфляцию в ближайшее время, создавая значительные риски для экономических перспектив в среднесрочном периоде.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Учитывая, что инфляция находится устойчиво ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция немного превышала 2%, но чтобы со временем она составила в среднем 2%, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались закрепленными на уровне 2%. Комитет намерен сохранять аккомодационный настрой монетарной политики до момента достижения этих результатов. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0.00 до 0.25% и ожидает, что поддерживать этот целевой диапазон будет уместным до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих целям Комитета по максимальной занятости, повышению инфляции до 2% и умеренного превышения инфляцией 2% в течение некоторого времени. Кроме того, в ближайшие месяцы Федеральная резервная система будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации на сумму по меньшей мере 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами агентские облигации на сумму по меньшей мере 40 млрд долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности. Эти покупки активов помогут гарантировать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая кредитные потоки, направляемые домохозяйствам и бизнесу.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; Лоретта Мейстер; и Рэндал Куорлз.