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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.1 млн барр.

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 декабря, сократился на 3.1 млн барр. и составил 500.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 1.0 млн барр. и составили 238.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.2 млн барр. и составили 151.3 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились составили 638.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.2 млн барр. и составили 58.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.97 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.83 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 4.76 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.17 млн барр.

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