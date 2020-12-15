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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 декабря

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за декабрь, предварительно;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за ноябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за октябрь:

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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