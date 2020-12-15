Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.9% в октябре (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с ноябрём 2019 года объём промышленного производства в США снизился на 5.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 73.3% против 73.0% месяцем ранее (пересмотрено с 72.8%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с ноябрём 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 4.3 п.п.