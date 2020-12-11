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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь.

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