Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь.