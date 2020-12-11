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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2020 г.Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вы...
вчера 16:35

Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.1%

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с ноябрём 2019 года индекс PPI вырос на 0.8% после повышения на 0.5% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2019 года индекс PPI core вырос на 1.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 1.5%.

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