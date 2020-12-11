Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с ноябрём 2019 года индекс PPI вырос на 0.8% после повышения на 0.5% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2019 года индекс PPI core вырос на 1.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 1.5%.