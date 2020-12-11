АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Евроазиатского Инвестиционного Банка"

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 15 декабря 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк".

АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через АО "Россельхозбанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 14 декабря 2020 года на сайте агентства в сети Интернет и 15 декабря 2020 года в газете "Московский Комсомолец".