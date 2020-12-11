Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

10:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

10:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно.