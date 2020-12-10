ЕЦБ пересмотрел прогнозы по динамике ВВП и инфляции в еврозоне

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По сообщению главы ЕЦБ Кристин Лагард, европейский регулятор улучшил прогноз по динамике ВВП еврозоны на 2020 год, ожидая сокращения экономики на 7.3%, тогда как ранее прогнозировалось снижение на 8.0%.

Вместе с тем прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 2021 год понижен до 3.9% с 5.0%, а прогноз по темпам роста ВВП на 2022 год повышен до 4.2% с 3.2%.

Кристин Лагард также сообщила, что ЕЦБ прогнозирует рост потребительской инфляции в 2020 году на 0.2% (предыдущий прогноз: +0.3%), в 2021 году на 1.0% (прогноз не изменился), в 2022 году на 1.1% (предыдущий прогноз: +1.3%). В 2023 году индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 1.4%.