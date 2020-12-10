ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и расширил программу QE

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 10 декабря, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока "прогнозы по инфляции стабильно не приблизятся к уровню чуть ниже 2%, и такое сближение на постоянной основе отразится в динамике базовой инфляции".

ЕЦБ сообщил, что увеличит покупки активов по временной программе PEPP (экстренная программа помощи в связи с пандемией) на 500 млрд евро до 1850 млрд евро. ЕЦБ сообщил, что "горизонт чистых покупок в рамках PEPP" продлен как минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ также предупредил, что намерен проводить чистые закупки "в любом случае до принятия решения о том, что фаза связанного с коронавирусом кризиса окончилась". При этом сроки реинвестирования основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP, продлены по крайней мере до конца 2023 года.

Чистые покупки активов в рамках программы APP на сумму 20 млрд евро будут продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ". Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным по APP, в течение продолжительного периода времени после того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ. Реинвестирование будет продолжаться "в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо для поддержки благоприятных условий ликвидности и достаточной степени денежной адаптации".

Совет управляющих также продолжит обеспечивать достаточную ликвидность посредством операций рефинансирования. В частности, ЕЦБ решил дополнительно изменить условия третьей серия целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO III). В частности, принято решение о продлении периода условий максимального благоприятствования на 12 месяцев до июня 2022 года. С июня по декабрь 2021 года будут проведены три дополнительные операции.

Кроме того, Совет управляющих решил увеличить общую сумму, которую получают контрагенты в рамках операций TLTRO III, с 50 до 55% объема их кредитов, отвечающих установленным требованиям. Измененные условия заимствования TLTRO III будут доступны только тем банкам, которые достигли нового целевого показателя эффективности кредитования. Срок действия комплекса мер по смягчению залога, принятых ЕЦБ в апреле 2020 года, продлен до июня 2022 года. Регулятор намерен провести пересмотр мер по смягчению залога до июня 2022 года.

ЕЦБ также проведет четыре дополнительные операции по долгосрочному рефинансированию (PELTRO) в 2021 году, которые позволят обеспечить эффективную поддержку ликвидности.

Механизм репо Евросистемы для центральных банков (EUREP) и все временные своп-линии и линии репо с центральными банками, не входящими в зону евро, будут продлены до марта 2022 года.