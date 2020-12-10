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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 декабря 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:46

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 5.76 млн

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 декабря, выросло на 137 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 853 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 723 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 716 тыс., пересмотрено с 712 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 35.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 776.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 ноября, выросло на 230 тыс. и составило 5.76 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 260.3 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 5.94 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 ноября, сократилось на 1.12 млн и составило 19.04 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.54 млн человек.

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