Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос на 0.2%, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после нулевого изменения в октябре.

По сравнению с ноябрём 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 1.2%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре также вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.6%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре повысилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в октябре (пересмотрено с +0.1%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 3.2%.