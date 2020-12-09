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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 15.2 млн барр.

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 4 декабря, вырос на 15.2 млн барр. и составил 503.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 4.2 млн барр. и составили 237.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 5.2 млн барр. и составили 151.1 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 638.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.4 млн барр. и составили 58.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.14 млн барр., запасы бензина увеличились на 6.44 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.32 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.85 млн барр.

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