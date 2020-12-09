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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за ноябрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за октябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;

15:45 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь.

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