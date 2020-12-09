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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:09

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 1.1%

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.9% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.9%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в октябре вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в октябре составил 1.31 в сравнении с 1.32 месяцем ранее и 1.35 в октябре 2019 года.

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