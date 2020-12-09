Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за ноябрь;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за октябрь;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, финал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.