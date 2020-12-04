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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Торговый баланс Китая за ноябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

18:00 мск: Проект годового госбюджета Канады;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь.

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