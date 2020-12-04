Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 245 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 245 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 500 тыс.

Данные по числу рабочих мест за октябрь пересмотрены в сторону понижения до 610 тыс. с 638 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 344 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 590 тыс.

В отчёте NFP говорится, что улучшения на рынке труда отражают продолжающееся восстановление экономической активности, ранее сократившейся в результате пандемии коронавируса COVID-19. Вместе с тем в документе отмечено, что темп улучшений в последние месяцы замедлился. В ноябре наблюдался заметный рост занятости в сфере транспортных и складских услуг, сфере профессиональных деловых услуг и здравоохранении. Занятость в госсекторе и розничной торговле сократилась.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце уменьшилось на 34.7 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 10.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 145 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере расширилась на 31 тыс., однако число рабочих мест в барах и ресторанах сократилось на 17.4 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 59.6 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 5.7 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 60 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 15 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 8.3 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 27 тыс. после увеличения на 72 тыс. в октябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 27 тыс. после расширения на 33 тыс. в октябре. В добывающем секторе число рабочих мест в ноябре выросло на 1.3 тыс. в том числе благодаря увеличению на 0.5 тыс. занятости в сфере газо- и нефтедобычи.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 99 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрём 2019 года число госслужащих уменьшилось на 1.72 млн до 21.43 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% в сравнении с 6.9% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 6.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 326 тыс. до 10.74 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, уменьшилось на 74 тыс. до 149.73 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 560 тыс. до 100.62 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 400 тыс. до 160.47 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.5%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась почти на 5 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 385 тыс. до 3.94 млн, составив 36.9% от общего числа безработных против 32.5% месяцем ранее и 21.0% в ноябре 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 227 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 7.49 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло 752 тыс. до 124.35 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 779 тыс. до 25.38 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 23 тыс. до 6.66 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 12.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.8 часа, не изменившись по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.58 долл против 29.49 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.3%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1029.38 долл в сравнении с 1026.25 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1026.60 долл).