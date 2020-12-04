Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.8 часа, не изменившись по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.58 долл против 29.49 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.3%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1029.38 долл в сравнении с 1026.25 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1026.60 долл).