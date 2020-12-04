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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2020 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Ев­ро­ази­а...
сегодня 10:00

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Ев­ро­ази­ат­ского Ин­ве­сти­ци­он­ного Банка" начнутся не позднее 18 декабря 2020 года

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 4 декабря 2020 года.

До 18 декабря 2020 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 10 декабря 2020 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

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