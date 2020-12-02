Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.7 млн барр.

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 27 ноября, сократился на 0.7 млн барр. и составил 488.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 3.5 млн барр. и составили 233.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.2 млн барр. и составили 145.9 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 638.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.3 млн барр. и составили 59.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.15 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.4 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.334 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.132 млн барр.