Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:45 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за октябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, финал;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
16:30 мск: ВВП Канады за сентябрь;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;
18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за ноябрь, в годовом выражении.