Курс доллара 76.1999   Курс евро 91.2037  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2020 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:04

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре снизился на 1.1%

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре снизился на 1.1% по сравнению с сентябрьским значением, опустившись до 128.9 и продолжив отступать от рекордного уровня, достигнутого в августе.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

По сравнению октябрём 2019 года индекс вырос на 20.2%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 декабря
вчера
18:21
Запрет иметь иностранное гражданство распространяется на главу ЦБ и губернаторов - проект
вчера
18:19
Запрет иметь иностранное гражданство распространяется на главу ЦБ и губернаторов - проект
вчера
18:05
ЗАПРЕТ ИМЕТЬ ИНОСТРАННОЕ ГРАЖДАНСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ГЛАВУ БАНКА РОССИИ И ГУБЕРНАТОРОВ - ВНЕСЁННЫЙ В ГД ЗАКОНОПРОЕКТ
вчера
18:04
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре снизился на 1.1%
вчера
17:58
Цена поставок "Газпрома" в Европу по итогам 2020 г составит $128-130 за 1 тыс кубометров
вчера
17:48
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в ноябре умеренно снизился
вчера
17:34
МИШУСТИН ОБСУДИЛ С ПРЕМЬЕРОМ БЕЛОРУССИИ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ЕАЭС - КАБМИН
вчера
17:25
"Роскосмос" и в кассации не добился взыскания 724 млн руб с РКК "Энергия"
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»