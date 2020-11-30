Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре снизился на 1.1%

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре снизился на 1.1% по сравнению с сентябрьским значением, опустившись до 128.9 и продолжив отступать от рекордного уровня, достигнутого в августе.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

По сравнению октябрём 2019 года индекс вырос на 20.2%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.