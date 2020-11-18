Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе увеличился на 0.2% и на выходе не изменился

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в октябре увеличился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 1.4%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре не изменился после снижения на 0.1% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output в сентябре сократился на 1.3%.