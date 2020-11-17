Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре снизились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с октябрём 2019 года цены на импорт снизились на 1.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.2% после повышения на 0.6% в сентябре.

По сравнению с октябрём 2019 года цены на экспорт снизились на 1.6%.